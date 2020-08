ISS: Aggiornamento epidemia da Covid-19

ISS: Aggiornamento epidemia da Covid-19.

L’istituto per la Sicurezza Sociale comunica l’aggiornamento dei dati dell’epidemia da Covid-19 nella Repubblica di San Marino.

I casi totali in Repubblica sono 710 (+6) di cui: 10 i positivi attivi, 42 i decessi e 658 (+1) i guariti.

Rispetto all’ultimo aggiornamento del 19 agosto, si registrano n. 6 nuovi casi, riferiti 5 cittadini sammarinesi e a un cittadino di nazionalità kosovara. Quest’ultimo, dichiarato oggi guarito avendo effettuato nella mattina il secondo tampone con risultato negativo a distanza di 24 ore dal precedente, ha già lasciato la struttura di residenza in Repubblica.

Sono in totale 20 le quarantene attive.

Alla data del 24 agosto 2020 risultano eseguiti 6.678 tamponi e 20.611 test sierologici.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Comunicato stampa

Istituto Sicurezza Sociale

I più letti della settimana: