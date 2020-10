ISS: Aggiornamento situazione Epidemia COVID-19 a San Marino (23 ottobre)

ISS: Aggiornamento situazione Epidemia COVID-19 a San Marino (23 ottobre).

L’Istituto per la Sicurezza Sociale comunica l’aggiornamento delle infezioni da Covid-19 nella Repubblica di San Marino.

I casi totali rilevati in Repubblica alla data del 22 ottobre, sono 819, di cui: 61 positivi, 42 decessi e 716 guariti.

Rispetto all’ultimo aggiornamento, si segnalano 17 nuovi casi di infezione al virus Sars CoV-2, e 5 persone guarite.

L’età media delle persone attualmente positive è di 40 anni.

Le quarantene attive sono 56 (1 sanitario e 55 laici).

Tra le persone positive, tre risultano ricoverate in ospedale nelle stanze di isolamento in Medicina. Al 21 ottobre sono stati eseguiti 23.370 test sierologici e 9.184 tamponi molecolari.

Nella giornata di ieri sono stati individuati alcuni casi di positività tra degli alunni delle Scuole Elementari e delle Scuole Medie. Come da procedura, a poche ore dal riscontro della prima positività, sono stati effettuati nel primo pomeriggio della stessa giornata, una trentina di tamponi molecolari ai bambini di una classe di prima elementare e di una classe di prima media.

Le 5 positività riscontrate alle elementari hanno fatto propendere per la temporanea sospensione dell’attività nella scuola elementare per consentire le operazioni di sanificazione della struttura. Sempre nella giornata di ieri sono stati riscontrati due casi di positività in altrettanti alunni di due diverse classi delle scuole medie e nella giornata odierna sono stati eseguiti altri 20 tamponi tra gli alunni coinvolti, risultati tutti negativi.

Indagine epidemiologiche e ulteriori accertamenti sono tutt’ora in corso.

Si coglie l’occasione per rammentare l’importanza del rispetto delle raccomandazioni igienicosanitarie finalizzate a contrastare la diffusione del virus e si ricorda che, in caso di febbre o sintomi respiratori, non ci si deve recare direttamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale, ma bisogna prima contattare il proprio medico curante o la guardia medica.

Per restare aggiornati sull’andamento delle infezioni a San Marino è possibile consultare il sito internet dell’ISS con il grafico dei contagi aggiornato alla mezzanotte del giorno precedente. Nella tabella sottostante, è riepilogato infine, l’andamento dei dati relativi a tamponi effettuati, totale dei nuovi casi di positività e percentuali di nuovi positivi sul totale dei tamponi, dal 12 al 22 ottobre.







(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





Comunicato stampa

Istituto Sicurezza Sociale

I più letti della settimana: