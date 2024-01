ISS: Al via da questa mattina il nuovo servizio di promemoria via SMS ed e-mail per appuntamenti e visite

Ha preso avvio questa mattina, come anticipato lo scorso 19 dicembre dal Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni e dal Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere, il nuovo servizio di promemoria appuntamenti via SMS ed e-mail, una soluzione innovativa per ricordare agli assistiti le date e gli orari delle visite e degli esami diagnostici presso l’Ospedale di Stato e le sedi territoriali.

L’Istituto Sicurezza Sociale ricorda che il servizio può essere configurato facilmente dagli assistiti all’interno del fascicolo sanitario elettronico (FSE), dove è possibile scegliere come ricevere i promemoria che possono essere disattivati in qualsiasi momento, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy. Il nuovo sistema sarà presto esteso a tutte le notifiche tra ISS e assistiti.

Una novità che, come ricordato dai vertici della sanità sammarinese, rammenterà agli assistiti date e orari degli appuntamenti per visite e indagini diagnostiche, permettendo al personale sanitario di organizzare al meglio la programmazione delle attività ordinarie, recuperando e riducendo anche i tempi e le liste di attesa.

Si ricorda inoltre come l’ISS abbia implementato nuovi servizi sul FSE, tra cui:

una sezione per consultare le prescrizioni mediche;

una sezione per seguire lo stato delle richieste di prestazioni fuori territorio (PFT).

Per maggiori informazioni consultare il sito informativo fse.iss.sm .



Comunicato stampa

Istituto Sicurezza Sociale

