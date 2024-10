ISS: Al via la nuova campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale

Al via la nuova campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale



Aumentate le sedute per consentire una più rapida e capillare somministrazione

Partirà ufficialmente il prossimo lunedì, 7 ottobre, la campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale nella Repubblica di San Marino. Ad annunciarlo questa mattina in conferenza stampa il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, Mariella Mularoni, insieme al Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere, al Direttore del Dipartimento Socio-Sanitario Pierluigi Arcangeli, alla Direttrice f.f. della UOC di Pediatria dell’Ospedale di Stato Elisabetta Muccioli e al Direttore del Dipartimento Prevenzione Raffaella Sapigni.

L'invito rivolto a tutta la cittadinanza è chiaro: “Non perdere tempo, proteggi te stesso e i tuoi cari”. La stagione influenzale è infatti alle porte e proteggersi con il vaccino è un atto di responsabilità verso sé stessi e la collettività. Rispetto al 2023, si partirà con quasi un mese di anticipo, per cercare di ridurre al minimo la circolazione dei virus influenzali.

La vaccinazione antinfluenzale è rivolta a tutti, con una raccomandazione particolare alle categorie a rischio: bambini fino ai 6 anni, donne in gravidanza, assistiti over 60, persone con patologie acute e croniche e operatori sanitari.

Si incomincia lunedì 7 ottobre, con un Open Day Vaccinale, dalle 9 alle 16, presso la sala "La Cicogna", al piano -1 della palazzina Ex Casa di Riposo. Per partecipare a questo appuntamento di lancio della campagna vaccinale, non è necessaria la prenotazione.

Per garantire una rapida somministrazione del vaccino a tutti gli assistiti che lo richiederanno è stata prevista una fitta rete di appuntamenti nei mesi di ottobre e novembre, ed alcune giornate straordinarie saranno organizzate anche nel mese di dicembre.

Il calendario completo è il seguente:

dal 8 al 10 ottobre, orario 9:00 - 16:00;

Dal 21 al 23 ottobre, orario 9:00 - 16:00;

Il 12 novembre, orario 9:00 - 13:00;

Il 19 novembre, orario 9:00 - 13:00;

Dal 2 al 5 dicembre, orario 9:00 - 16:00;

Il 17 dicembre, orario 9:00 - 13:00.





Per la vaccinazione nei minori in età pediatrica, le date di vaccinazione sono invece:

Il 9 ottobre, orario 16:00 - 18:00;

Il 18 ottobre, orario 14:00 - 18:00;

Il 31 ottobre, orario 14:00 - 18:00;

Ad eccezione dell'Open Day, per partecipare alle altre sessioni vaccinali è necessario prenotarsi tramite il CUP, contattando il numero 0549 994889. Anche le vaccinazioni pediatriche devono essere prenotate a questo numero.

La vaccinazione antinfluenzale è uno strumento essenziale per ridurre il rischio di complicazioni legate all'influenza, proteggere le categorie più vulnerabili e contribuire alla riduzione del sovraccarico del sistema sanitario. È sicura, efficace e viene offerta gratuitamente a tutti coloro che faranno richiesta.

"Siamo pronti a partire con una campagna vaccinale fondamentale per la tutela della salute pubblica – afferma il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni -. Quest'anno, abbiamo scelto di anticipare l'inizio della vaccinazione per contrastare efficacemente la diffusione dell'influenza stagionale. L’invito che rivolgo alla popolazione, soprattutto alle categorie più a rischio, è di aderire il prima possibile. Questo non solo garantirà una maggiore protezione per sé stessi, ma aiuterà anche a ridurre la circolazione del virus a beneficio di tutta la comunità. Siamo fiduciosi che, grazie a un’organizzazione più capillare e alla disponibilità di molteplici appuntamenti, riusciremo a raggiungere un numero significativo di persone in tempi brevi."

"Quest’anno abbiamo pianificato con attenzione un calendario di appuntamenti vaccinali per agevolare al massimo la partecipazione, includendo giornate senza prenotazione come l’Open Day del 7 ottobre e giornate straordinarie a dicembre per chi non riuscisse a vaccinarsi nelle prime settimane – dichiara Pierluigi Arcangeli, Direttore del Dipartimento Socio-Sanitario dell’ISS -. La prevenzione è il pilastro della nostra azione sanitaria e siamo certi che con una risposta positiva da parte della cittadinanza, potremo ridurre significativamente l’impatto dell’influenza stagionale, evitando complicazioni che spesso colpiscono le persone più fragili".



"La vaccinazione antinfluenzale è particolarmente importante per i bambini piccoli, soprattutto quelli fino ai 6 anni. Il loro sistema immunitario è ancora in fase di sviluppo e il vaccino rappresenta uno strumento di protezione efficace contro un virus che può provocare serie complicazioni – ribadisce la Direttrice della Pediatria Elisabetta Muccioli -. Per questo motivo, il nostro appello ai genitori è di non sottovalutare l’importanza di vaccinare i propri figli. Ogni anno, grazie alla vaccinazione, possiamo prevenire numerosi ricoveri ospedalieri e garantire una stagione invernale più sicura per i nostri piccoli pazienti e per la comunità. Durante le sedute di vaccinazione pediatrica saranno presenti i Lettori con la Valigia per condividere letture con i bambini durante l’attesa”.

Per informazioni sulla vaccinazione è possibile scrivere una mail a ufficio.vaccinazioni@iss.sm oppure a prevenzione.ped@iss.sm, per quello che riguarda le vaccinazioni su minori.

