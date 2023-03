Iss: al via nuovi servizi e prestazioni dedicati a Medicina del Dolore e Cure Palliative

L’erogazione di Cure Palliative costituisce una priorità per l’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, sia in ambito territoriale che ospedaliero. Per tali ragioni è stata predisposta l’implementazione e l’attivazione di un servizio coordinato dal Modulo Funzionale di Medicina del Dolore e Cure Palliative afferente alla UOC Anestesia e Terapia Intensiva, in collaborazione con tutti i servizi e unità operative dell’ISS coinvolti. Le cure palliative rappresentano un insieme di interventi e prestazioni diagnostiche, terapeutiche e assistenziali volte ad assicurare la presa in carico completa della persona in cui la malattia non risponde più a trattamenti terapeutici specifici e che comunque necessitano di essere assistiti oltre che sotto l’aspetto della sintomatologia, anche nei bisogni della persona e della sua famiglia. Il progetto integrerà le attività già svolte con quelle che prevedono il coinvolgimento di un gruppo multidisciplinare che ha il compito di prendere in carico in modo coordinato l’assistito. In questa prima fase di avvio del progetto, è stata predisposta una specifica attività riguardante l’assistenza domiciliare a pazienti con necessità di cure palliative, oltre che a un incremento dell’attività ambulatoriale. A garantire i servizi al domicilio dell’assistito, un’equipe formata da Infermieri e OSS, che opereranno in sinergia con il personale medico della Medicina del Dolore e delle altre Unità Operative ISS eventualmente coinvolte nell’assistenza al paziente. La presa in carico dell’assistito nell’ambito delle Cure Palliative avverrà sulla base di una richiesta che potrà essere formulata sia dalla struttura ospedaliera (tramite lo specialista di riferimento o il servizio dedicato alla Continuità Assistenziale) sia da quella territoriale (tramite richiesta dei Medici di Medicina Generale o dell’Assistenza infermieristica domiciliare).

“Attraverso le cure palliative puntiamo a realizzare in tutto il territorio della Repubblica di San Marino una migliore organizzazione dell'assistenza, con la giusta ripartizione tra cure territoriali, domiciliari, ambulatoriali e ospedaliere - afferma il Direttore del Dipartimento Socio Sanitario Pierluigi Arcangeli –. Molti studi hanno dimostrato che laddove il sistema delle cure palliative funziona ed è perfettamente integrato con quello ospedaliero, i pazienti vengono assistiti meglio. Questa è la direzione che abbiamo intrapreso e che sarà operativa da aprile”.

“L’implementazione dei servizi relativi alle cure palliative e medicina del dolore è un atto doveroso e di dignità verso i cittadini sammarinesi – dichiara il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere –. Questo progetto, di cui ringrazio tutti i professionisti coinvolti, rappresenta un ulteriore tassello all’interno di un ambito più generale rivolto alla prevenzione, cura e assistenza dei pazienti oncologici e che vede l’ISS impegnato costantemente. L’attività delle Cure Palliative rappresenta quindi un ulteriore strumento operativo per puntare i riflettori su una patologia debilitante, quale il dolore cronico”.

c.s. Iss

