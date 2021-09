Iss: apertura Presidio Micologico 2021

Dalla giornata odierna è attivo anche quest’anno il Presidio Micologico del Dipartimento Prevenzione, svolto in collaborazione con l’Associazione Micologica Sammarinese. Cambia invece la sede del presidio, che trova posto alla “Scala E” al 5° piano dell’Ospedale di Stato nell’area dove erano precedentemente collocati gli Ambulatori oculistici. Il servizio è gratuito e lo sportello del presidio micologico, è aperto al pubblico tutti i lunedì e giovedì dei mesi di settembre, ottobre e novembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (festivi esclusi). Il Presidio assicura, da parte degli Ispettori Micologi, il controllo dei funghi portati dalla cit tadinanza, attraverso la cernita e la certificazione di quelli commestibili. Tra le attività svolte anche l’informazione, legata al riconoscimento dei vari funghi, il cor retto consumo con i consigli relativi alla preparazione, alla cottura, alla conservazione e alla quantità da consumare. A tutto ciò si aggiunge l’informazione sul corretto comportamento da adottare quando ci si trova nel bosco e quando si effettua la raccolta dei funghi. L’attività del presidio micologico è fruibile da anni per tutti i cittadini della Repubblica e non solo, e garantisce una miglior tutela della salute pubblica, stimolando nel contempo una maggiore sensibilità ecologica. Si ricorda che per l'ingresso ai locali dell’ISS, per il rispetto delle disposizioni anti Covid, è obbligatorio indossare una mascherina chirurgica che copra anche il naso e sottoporsi alla misura della temperatura che verrà effettuata al Front Office all'ingresso del Dipartimento.

