Iss: attivata la ricetta on-line per il monitoraggio della glicemia.

Si informa gli assistiti ISS, che è stata implementata la sezione relativa ai servizi on-line e che da oggi è possibile per richiedere la ricettazione anche per gli assistiti seguiti dal Centro Diabetologico. Il nuovo servizio consente di richiedere la ricetta medica per il materie necessario al monitoraggio della glicemia e per la somministrazione dell’insulina. Per utilizzare la nuova funzione, occorre visitare la sezione “servizi on-line” accessibile dalla home page del sito internet dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (www.iss.sm) e selezionare poi il servizio desiderato.



