ISS: Avviso bando per educatore e animatore per la Casa per Ferie

Al via le iscrizioni e la selezione di animatori ed educatori per la Casa per ferie di Pinarella L’Istituto per la Sicurezza Sociale rende noto che nei prossimi giorni sarà possibile effettuare le iscrizioni per la Casa per ferie di Pinarella di Cervia. In contemporanea sarà anche possibile presentare le candidature per gli incarichi di Educatore e Animatore. I turni per minori, anziani e per gli utenti del Centro disabili “Colore del Grano” sono visionabili sul sito dell’ISS (www.iss.sm) direttamente nella home page, dove è possibile scaricare tutta la modulistica e anche il bando per educatori e animatori. Per iscriversi è necessario presentare le domande - corredate dei documenti richiesti - al Casale La Fiorina (Strada Andrea di Riccio, n.18) nelle giornate del 9 e 10 maggio dalle 14 alle 17. Nel caso rimanessero ancora posti disponibili, saranno previsti ulteriori momenti per effettuare l’iscrizione. Gli educatori incaricati nei turni dei minori e nei turni con persone diversamente abili dovranno obbligatoriamente partecipare a una giornata di formazione di otto ore.

Comunicato stampa

Istituto per la Sicurezza Sociale