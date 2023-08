Iss: bando di concorso per due nuovi Ortopedici, aperto anche agli specializzandi

Iss: bando di concorso per due nuovi Ortopedici, aperto anche agli specializzandi.

Il bando di concorso internazionale per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 nuovi medici per l’Unità Operativa di Ortopedia dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino è ora aperto anche agli specializzandi. L’Istituto infatti, ha integrato il bando di concorso emesso nelle scorse settimane, consentendo di poter partecipare alla selezione anche ai medici specializzandi che stanno frequentando il quarto e il quinto anno delle Scuole di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia. I medici specializzandi che risulteranno idonei entreranno a far parte di una specifica graduatoria che resterà in vigore due anni e dalla quale l’ISS potrà attingere per l’assunzione una volta terminato il percorso di specializzazione. Di pari passo è stato esteso fino alle ore 12:00 di lunedì 11 settembre 2023 il termine per presentare le domande, ma solo per gli specializzandi, mentre per i medici specialisti ortopedici, resta confermato il termine del 28 agosto 2023. Si ricorda che le domande di presentazione dovranno pervenire (debitamente compilate e corredate da tutti i documenti necessari) in busta chiusa - tramite lettera raccomandata A/R o consegnate a mano - all'Ufficio Personale e Libera Professione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, Via Scialoja n. 20, 47893, Borgo Maggiore (RSM). Il bando e la successiva integrazione, è visionabile e scaricabile sul sito internet dell’ISS (www.iss.sm) accedendo alla sezione “Bandi concorsi e avvisi”, all’indirizzo https://www.iss.sm/on-line/home/bandi-e-concorsi.html

c.s. Iss

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: