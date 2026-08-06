ISS: Certificati di malattia dei lavoratori frontalieri: dal 10 agosto possibile l’invio tramite IOL

A partire da lunedì 10 agosto 2026 i lavoratori frontalieri potranno utilizzare il servizio “Istanze OnLine (IOL)”, nella sezione “Previdenza”, per caricare i certificati di malattia. Le informazioni saranno acquisite attraverso l’applicativo gestionale dedicato, favorendo una gestione più ordinata e tracciabile della pratica. Il canale digitale permette al lavoratore di verificare la presa in carico della richiesta e di ricevere eventuali comunicazioni direttamente tramite l’applicativo. La trasmissione attraverso un ambiente dedicato contribuisce inoltre, a ridurre i rischi connessi all’invio tramite e-mail o come errori di indirizzamento, allegati non corretti o incompleti, rafforzando al tempo stesso la riservatezza nella gestione delle informazioni. L’utilizzo di "IOL" richiede la preventiva registrazione al Portale dei Servizi Online della Pubblica Amministrazione: www.gov.sm. Per i non residenti in possesso di codice ISS, è stata introdotta una semplificazione della procedura di registrazione tramite l’utilizzo dei dati SMaC, in sostituzione dei documenti di identità precedentemente richiesti. Tale innovazione consente di registrarsi e gestire il proprio profilo in autonomia. La nuova modalità affiancherà l’attuale procedura basata sull’invio del certificato in formato cartaceo o scansionato all’indirizzo email certificati.malattia@iss.sm. Per un primo periodo resterà quindi attivo un doppio canale: i certificati potranno essere trasmessi tramite IOL oppure via e-mail, nell’ambito di una fase sperimentale finalizzata a favorire il progressivo passaggio alla procedura digitale. L’intervento riguarda un flusso significativo di attività, pari a circa 3.000 pratiche al mese, e si inserisce nel percorso di progressiva digitalizzazione dei servizi amministrativi rivolti agli utenti. Ulteriori informazioni sull’accesso a IOL e sul riconoscimento dell’indennità economica per malattia sono disponibili sul portale www.gov.sm, nella sezione “La PA risponde” – “Come fare per” in corrispondenza dell’“Area Previdenza”.

C.s. ISS







