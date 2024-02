ISS: Chiusa temporaneamente per inventario la farmacia di Cailungo

ISS: Chiusa temporaneamente per inventario la farmacia di Cailungo.

Si avvisa la cittadinanza che nei giorni di martedì 27 e mercoledì 28 febbraio, resterà chiusa per inventario la Farmacia di Cailungo all’interno dell’Ospedale di Stato.

Si ricorda all’utenza che durante la chiusura si potrà usufruire di tutte e 6 le restanti farmacie del territorio e si specifica che la sede di Borgo Maggiore garantirà l’apertura in orario notturno nella giornata di martedì, in sostituzione della Farmacia dell’Ospedale di Stato. Il servizio di apertura h24 della farmacia di Cailungo sarà ripristinato a partire dalle ore 20 di mercoledì 28 febbraio.

Restano invariati gli orari delle altre farmacie.



Comunicato stampa

Istituto Sicurezza Sociale

