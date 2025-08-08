TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:10 SdS Beccari: per il riconoscimento dello Stato di Palestina “non necessariamente dobbiamo arrivare a dicembre” 17:58 Scossone al campionato sammarinese: La Fiorita -5; Murata -9 16:45 Il San Marino debutta a Cattolica con il Termoli nel Girone F 16:05 Vendemmia iniziata anche a San Marino, l'enologo: "Ci aspettiamo una buona produzione" 15:49 Attirare nuovi flussi turistici: la Provincia di Rimini getta le basi 15:40 "I CapiFamiglia" presentano la richiesta di Referendum Consultivo sull’associazione all’Unione Europea 15:02 Sparizione gatti, colpa del lupo? "Ipotesi improbabile", parla l'esperto 13:40 Germania, stop parziale alla vendita di armi verso Israele 13:03 Aviosuperficie di Torraccia; il Comitato Civico chiede chiarezza. SdS Pedini Amati: "Intervento necessario in un paese evoluto" 12:58 Per la prima volta a San Marino il "CIVS"
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

ISS: Chiuso temporaneamente il 12 agosto il piano -2 del parcheggio dell’Ospedale (P4)

8 ago 2025
ISS: Chiuso temporaneamente il 12 agosto il piano -2 del parcheggio dell’Ospedale (P4)

Si rende noto che resterà chiuso per l’intera giornata di martedì 12 agosto, il piano -2 del parcheggio dell’Ospedale di Stato (il “P4” – situato sotto l’istituto di credito).
La chiusura è dovuta alla necessità di effettuare lavori di manutenzione e sostituzione dei corpi illuminanti.
Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, l'area sarà transennata già dalle 21:30 di lunedì 11 agosto.
Si ricorda che in tale giornata sarà possibile usufruire degli altri parcheggi disponibili attorno all’area dell'Ospedale di Stato, in particolare quello multipiano in via La Toscana.

Comunicato stampa
ISS




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa