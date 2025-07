Iss: come presentare le domande per l’assegno familiare integrativo

Lo storico degli assegni familiari erogati dall’ISS è visualizzabile online



L’Istituto Sicurezza Sociale rende noto che da, ieri, 1° luglio, è possibile presentare le domande per l’assegno familiare integrativo e per l’assegno familiare per il coniuge con figli di età inferiore a 36 mesi che non abbiano frequentato l’asilo nido a condizione che gli stessi e la loro famiglia siano effettivamente residenti in territorio sammarinese o titolari di permesso di soggiorno. Il titolare di assegni familiari può presentare domanda anche per mezzo di terze persone con delega sottoscritta dall’interessato e copia del documento di identità. In base alla Legge 8 Maggio 2009 n. 64 così come modificato dall’art. 19 della Legge 22 dicembre 2023 n. 194, il diritto sussiste se il reddito familiare annuo pro-capite è pari o inferiore a €. 10.600,00. La domanda, relativa all’anno 2024, deve essere presentata entro e non oltre il 30 Settembre 2025 all’Istituto per la Sicurezza Sociale - Ufficio Assegni Familiari - La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da compilare da parte del richiedente, presso l’Ufficio Assegni Familiari, esibendo un documento d’identità e una marca da bollo da € 15,00;

In particolare per le detrazioni forfettarie previste al punto 4 dell’art. 2 lettere a) e b) è necessario allegare idonea documentazione attestante che il mutuo/i si riferiscano all’abitazione di residenza con suddivisione della rata pagata comprensiva di quota capitale e quota interessi ed eventuale rimborso Eccellentissima Camera e rimborso Fondo Servizi Sociali riferiti all’anno di competenza;

Per la lettera c), copia del contratto di locazione con ricevute di pagamento canone per l’anno 2024;

Ai richiedenti per i quali sia stata emessa sentenza di separazione, si richiede copia della stessa con relativa omologa;

Copia dichiarazione dei redditi presentata all’estero;

Compensi di qualsiasi natura, non inseriti nella dichiarazione dei redditi, percepiti da associazioni, federazioni sportive, Stato ed Enti autonomi, Corpi militari volontari, ecc.

Per ulteriori detrazioni forfetarie si veda il punto 4 dell’art. 2 Legge n. 64/09. Al fine di offrire il miglior servizio alla cittadinanza, per la presentazione della domanda si invitano le persone interessate a munirsi preventivamente di tutti i documenti di cui sopra, anche in copia, e a prenotare specifico appuntamento utilizzando l’applicazione Book PA (Ufficio Prestazioni Economiche (ISS) - Assegni Familiari - Domanda Assegno Familiare Integrativo) sul portale della Pubblica Amministrazione. Si informa inoltre che l'Assegno Familiare Integrativo per il 2023 è stato liquidato con valuta in data 30 giugno: l'importo erogato è visualizzabile per la prima volta tramite l'applicazione Arpa sul Portale della Pubblica Amministrazione, sezione Assegni Familiari. Infatti, l’Istituto Sicurezza Sociale ha completato lo sviluppo di un importante novità dedicata alla gestione degli assegni integrativi: sarà infatti possibile consultare online la propria posizione personale e lo storico dei contributi erogati dall’ISS, grazie al servizio “ARPA – Archivio Posizioni Assicurative”, offerto dal Portale della Repubblica di San Marino, accendendo al sito www.gov.sm. L’Ufficio Assegni Familiari rimane a disposizione per contatti telefonici dal lunedì al venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 12:00 – al seguente numero 0549 994401.

C.s. ISS