ISS: Corso per Operatore Socio Sanitario (OSS). 35 posti disponibili, iscrizioni aperte dal 3 al 12 novembre

ISS: Corso per Operatore Socio Sanitario (OSS). 35 posti disponibili, iscrizioni aperte dal 3 al 12 novembre.



Al via le iscrizioni per il XIV corso di qualifica per Operatori Socio-Sanitari (OSS): 35 i posti disponibili riservati in via prioritaria ai cittadini e residenti sammarinesi, ma possono iscriversi anche i non residenti.

Le iscrizioni si aprono ufficialmente mercoledì 3 novembre e proseguono fino al 12 novembre. Per accedere al corso bisogna essere in possesso di un diploma di scuola dell’obbligo; avere un’età compresa fra i 18 e i 40 anni; avere fatto le vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sammarinese e la vaccinazione anti Covid-19; disporre di una patente di guida di tipo B, di un certificato di idoneità fisica alla specifica attività lavorativa rilasciato dalla UOS Sorveglianza Sanitaria e di un certificato di idoneità psichica alla specifica attività lavorativa rilasciato dalla UOC Salute Mentale.

Il corso di formazione della durata di 1.100 ore inizierà a dicembre 2021 e si concluderà a settembre 2022. Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate all’U.O.C. Servizio Territoriale Domiciliare ISS, Via L. Valli n.7 Dogana, allegando i documenti richiesti e le marche da bollo necessarie. Per la graduatoria degli ammessi saranno accolte in via preferenziale le domande dei sammarinesi o residenti, a seguire i restanti posti disponibili saranno assegnati progressivamente in rapporto alla data e ora di presentazione delle domande inoltrate dai non residenti in territorio.

All’atto della richiesta di iscrizione sarà fornito l’appuntamento per l’accertamento dell’idoneità psicofisica alla specifica attività lavorativa (profilo OSS).

Il corso di formazione avrà un costo di 1.750 euro, di cui 750 euro dovranno essere versati contestualmente all’immatricolazione e la restante quota di 1.000 euro entro la fine del 2021. In caso di domande inferiori a 25 partecipanti, il corso di formazione per OSS non sarà attivato.



Sul sito dell’ISS è disponibile il bando completo

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Territoriale Domiciliare ISS: telefono 0549 994380 o 994906 e-mail: servizio.domiciliare@iss.sm

[Banner_Google_ADS]



Comunicato stampa

Istituto Sicurezza Sociale

I più letti della settimana: