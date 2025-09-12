ISS: Da lunedì 15 settembre Risonanze e TAC si prenoteranno tramite CUP

L’Istituto per la Sicurezza Sociale informa che da lunedì 15 settembre, per la prenotazione di risonanze magnetiche e TAC, sia in regime ordinario che prioritario, non sarà più necessario recarsi alla segreteria della Radiologia, ma si dovrà contattare direttamente il CUP.

La nuova modalità di prenotazione, prevede come sempre che la richiesta avvenga tramite impegnativa da parte del medico, poi bisognerà contattare il CUP, telefonando al numero 0549 994889 oppure recandosi negli uffici al primo piano dell’Ospedale di Stato (palazzina ambulatori specialistici) negli orari di apertura del servizio, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

L’iniziativa rientra in un progetto di complessiva implementazione e miglioramento nella gestione delle prestazioni erogate dall’ISS e vedrà nelle prossime settimane un ulteriore ampliamento dei servizi ed esami prenotabili tramite il Centro Unico di Prenotazioni.



Comunicato stampa

