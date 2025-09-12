TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:44 Elezione Giunte di Castello, prima riunione della Commissione Elettorale 13:24 MotoGP Misano: Franco Morbidelli il piu veloce nelle libere 12:53 Mutui prima casa con garanzia dello Stato: firmata la convenzione, legge è ora operativa 12:51 Vietati smalti e gel semipermanenti nocivi nei centri estetici, UNAS: "Ora controlli veri sugli abusivi" 11:43 Rimini: Vigilantes spiaggia condannato a 6 anni e mezzo per violenza sessuale 10:53 Molestò turista 17enne a Rimini, bagnino condannato a 8 mesi 10:37 Albani: "Il nostro è un evento di sistema ogni anno cerchiamo sempre di fare meglio" 10:07 Rimini, l'estate di Publiphono: 714 persone ritrovate tra bimbi, turisti e… un Chihuahua 09:48 Incendi boschivi, il 2025 anno nero per l’Europa: in fumo un milione di ettari 08:22 Santa Sofia, turista dispersa ritrovata dopo una notte nei boschi: lieto fine per una 68enne
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

ISS: Da lunedì 15 settembre Risonanze e TAC si prenoteranno tramite CUP

12 set 2025
ISS: Da lunedì 15 settembre Risonanze e TAC si prenoteranno tramite CUP

L’Istituto per la Sicurezza Sociale informa che da lunedì 15 settembre, per la prenotazione di risonanze magnetiche e TAC, sia in regime ordinario che prioritario, non sarà più necessario recarsi alla segreteria della Radiologia, ma si dovrà contattare direttamente il CUP.
La nuova modalità di prenotazione, prevede come sempre che la richiesta avvenga tramite impegnativa da parte del medico, poi bisognerà contattare il CUP, telefonando al numero 0549 994889 oppure recandosi negli uffici al primo piano dell’Ospedale di Stato (palazzina ambulatori specialistici) negli orari di apertura del servizio, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.
L’iniziativa rientra in un progetto di complessiva implementazione e miglioramento nella gestione delle prestazioni erogate dall’ISS e vedrà nelle prossime settimane un ulteriore ampliamento dei servizi ed esami prenotabili tramite il Centro Unico di Prenotazioni.

Comunicato stampa
ISS




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa