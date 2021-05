ISS: Dal 24 maggio al via la distribuzione di ulteriori 5000 tessere vaccinali

Saranno rilasciate dal prossimo 24 maggio le nuove 5021 tessere vaccinali destinate a coloro che hanno completato l’immunizzazione in base al seguente calendario:

- la seconda dose entro il 9 maggio;

- una sola dose entro il 9 aprile in quanto hanno già avuto il Covid-19;

- la monodose ricevuta il 30 aprile.

In attesa delle nuove tessere, coloro che non avessero ancora ritirato le tessere della precedente emissione, possono rivolgersi all’Ufficio Relazioni col Pubblico all’ingresso dell’Ospedale di Stato, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.30.

Si ricorda che in caso di ritiro della tessera per minori di anni 18 oppure per un proprio familiare, occorre compilare gli appositi moduli presenti sul sito ISS e munirsi dei documenti richiesti.

Al momento del ritiro della tessera vaccinale potrà essere effettuata anche la richiesta di attivazione del fascicolo sanitario elettronico.











Comunicato stampa

Istituto Sicurezza Sociale