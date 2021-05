Iss: dal 24 maggio al via la distribuzione di ulteriori 5000 tessere vaccinali

Iss: dal 24 maggio al via la distribuzione di ulteriori 5000 tessere vaccinali.

Saranno rilasciate dal prossimo 24 maggio le nuove 5021 tessere vaccinali destinate a coloro che hanno completato l’immunizzazione in base alle seguenti condizioni:

- la seconda dose entro il 9 maggio;

- una sola dose entro il 9 aprile in quanto hanno già avuto il Covid-19;

- la monodose ricevuta il 30 aprile.

Contrariamente a quanto avvenuto fin’ora, le nuove tessere vaccinali saranno rilasciate nella zona del punto vaccini, all’Ospedale di Stato, situata al piano -1 dell’ex casa di riposo. La consegna avverrà dalle 11 alle 18 secondo il seguente calendario:

 Lunedì 24 maggio per coloro i cui cognomi iniziano per A e B;

 Martedì 25 maggio, per coloro i cui cognomi iniziano per C, D, E;

 Mercoledì 26 maggio, per coloro i cui cognomi iniziano per F, G, H, I, J, K, L;

 Giovedì 27 maggio, per coloro i cui cognomi iniziano per M, N, O, P, Q;

 Venerdì 28 maggio, per coloro i cui cognomi iniziano per R, S, T, U, V, W, X, Y e Z.

Per coloro che non riusciranno a ritirare la tessera durante il proprio giorno, o per chi ancora non avesse provveduto a ritirare la tessera stampata durante il primo lotto, sarà possibile recarsi al punto vaccini dell’Ospedale anche dal 31 maggio al 4 giugno, sempre tra le 11 e le 18. Si ricorda che in caso di ritiro della tessera per minori di anni 18 oppure per un proprio familiare, occorre compilare gli appositi moduli presenti sul sito ISS e munirsi dei documenti richiesti. Al momento del ritiro della tessera vaccinale potrà essere effettuata anche la richiesta di attivazione del fascicolo sanitario elettronico.

c.s. Iss

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: