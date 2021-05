ISS: Disponibili gli ultimi posti per animatori volontari alla casa per ferie di Pinarella

Sono aperte le domande per le candidature al servizio di animatori volontari alla Casa vacanze San Marino di Pinarella di Cervia.

Nello specifico, l’Istituto per la Sicurezza Sociale, ricerca animatori volontari per i turni con minori:

dal 20 giugno al 3 luglio (II turno minori dai 6 ai 12 anni);

dal 4 al 17 luglio (III turno minori dai 6 ai 12 anni);

dal 18 al 31 luglio (IV turno minori dai 12 ai 14 anni);

Per gli animatori volontari è previsto rimborso spese.

Si può presentare la domanda compilando il modulo sul sito dell’ISS (nella sezione “scarica modulistica”) e inviandolo alla mail casavacanze.pinarella@iss.sm.



Comunicato stampa

Istituto Sicurezza Sociale