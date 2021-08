Iss: "Disponibili le nuove tessere di avvenuta vaccinazione"

Da domani, martedì 10 agosto, saranno disponibili le ulteriori nuove tessere vaccinali per coloro che hanno ricevuto la seconda dose, oppure la dose unica, entro il 2 agosto scorso. Il servizio per il ritiro è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, nell’atrio dell’Ospedale di Stato. In caso di ritiro della tessera per minori di anni 18, oppure per un proprio familiare, parente o una persona di fiducia, occorre compilare gli appositi moduli di delega presenti sul sito ISS e munirsi dei documenti di identità richiesti. Al momento della consegna della tessera vaccinale potrà essere effettuata anche la richiesta di attivazione del fascicolo sanitario elettronico, all’interno del quale è presente anche il Certificato Digitale Covid, cioè il “Green Pass”. Si ricorda che per accedere al Fascicolo sanitario elettronico è necessario essere prima registrati sul portale della Pubblica Amministrazione (www.pa.sm) e poi scegliere tra vari i servizi disponibili quello denominato “ISS – Fascicolo sanitario”. Ad ogni accesso al FSE si riceverà sul numero di cellulare fornito al momento dell’attivazione, un SMS con il codice da digitare a garanzia di sicurezza. Per informazioni o problematiche inerenti il Fascicolo Sanitario Elettronico, si può contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (0549 994561/64) oppure inviare una email all’indirizzo di posta elettronica: fse@iss.sm.

