ISS: Donata una innovativa sonda ecografica all’UOC di Ortopedia

Una nuova sonda ecografica di ultima generazione, con tecnologia wireless, per l’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino. Si tratta di una donazione, da parte della Horizon Lab Company (HLC) all’Istituto per la Sicurezza Sociale e che in particolare sarà utilizzata dalla UOC di Ortopedia nell’ambito del potenziamento delle attrezzature mediche e tecnologiche a disposizione dell’ISS.

L'iniziativa, approvata durante la seduta del Comitato Esecutivo il 18 giugno scorso, dopo le dovute verifiche tecniche e di conformità da parte dell’Ingegneria Clinica dell'ISS, evidenzia l'importanza di collaborazioni e sinergie tra il settore pubblico e privato per migliorare la qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini.

La consegna dello strumento diagnostico è avvenuta questa mattina, durante una conferenza stampa all’Ospedale di Stato alla presenza del Direttore Generale ISS, Francesco Bevere, del Direttore Amministrativo Marcello Forcellini, del Direttore della UOC di Ortopedia Luciano Trinchese e di Alfredo Tabarrini Amministratore Delegato della HLC.

La sonda ecografica donata è un dispositivo caratterizzato da un'elevata precisione diagnostica e facilità d'uso. Grazie alla tecnologia wireless, consente agli operatori sanitari una maggiore libertà di movimento durante le procedure mediche e migliorando l'efficienza operativa. Questa apparecchiatura risulta versatile e particolarmente adatta sia per l'utilizzo in sala operatoria che per le attività ambulatoriali, fornendo immagini ecografiche ad alta risoluzione che facilitano diagnosi rapide e accurate.

“La donazione della Horizon Lab Company è un ottimo esempio di sussidiarietà fra le istituzioni pubbliche e quelle private in ambito sanitario. Questo nuovo dispositivo contribuisce a implementare la capacità diagnostica e la qualità delle cure offerte ai nostri pazienti – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni -. Siamo molto grati alla HLC per la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra struttura”.

“L'arrivo di questa sonda ecografica all'avanguardia – rimarca il Direttore dell'UOC di Ortopedia Luciano Trinchese - consentirà di effettuare procedure diagnostiche e terapeutiche ancora più dettagliate e sicure, migliorando così la qualità del trattamento per i nostri pazienti. È un grande esempio di come le donazioni possano avere un impatto diretto e positivo sulla qualità del servizio sanitario offerto”.

“Apprezziamo l'iniziativa del direttore del reparto di Ortopedia, sia per quanto riguarda l'innovazione tecnologica sia perché il suo utilizzo riduce i tempi e i disagi dovuti allo spostamento dei degenti presso altri settori ospedalieri per controlli routinari che, da oggi, grazie a questa donazione, potranno essere svolti direttamente al letto del paziente – afferma Il Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino Francesco Bevere –”.



Comunicato stampa

ISS