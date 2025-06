Iss. Donati tre gazebo per gli ospiti della Casa di Riposo

L’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino intende esprimere un sentito ringraziamento pubblico alla Croce Rossa Sammarinese, alla Fondazione Simoncini-Galluzzi e il Vespa Club San Marino, per le donazioni ricevute che hanno consentito l’acquisto di tre gazebo in favore degli ospiti della Casa di Riposo a Fiorina. Oggi, la cerimonia di inaugurazione dei gazebo, alla presenza del Direttore Generale ISS, Claudio Vagnini, del Direttore della UOC Assistenza Residenziale Anziani, Cinzia Cesarini e dei rappresentanti delle associazioni ed enti donatori. Le tre tensostrutture consentiranno agli ospiti dei vari nuclei, di poter usufruire meglio e con più comodità degli spazi esterni della Casa di Riposo, per le varie attività quotidiane o anche solo per un momento di riparo dal sole, in un ambiente ancora più accogliente e confortevole. La Segreteria di Stato per la Sanità e il Comitato Esecutivo ISS, nel ringraziare gli enti e associazioni che hanno consentito di poter acquistare i gazebo, desiderano evidenziare come questa generosa iniziativa rappresenti un esempio virtuoso di solidarietà e attenzione verso i nostri anziani. La sensibilità dimostrata dalla Croce Rossa Sammarinese, dalla Fondazione Simoncini-Galluzzi e dal Vespa Club San Marino testimonia l'importanza dei valori di comunità quali gesti concreti di vicinanza che rafforzano la qualità dell'assistenza offerta agli ospiti della Casa di Riposo e dimostrano quanto sia preziosa la collaborazione tra istituzioni pubbliche, fondazioni private e associazioni del territorio. Segreteria di Stato per la Sanità e Comitato Esecutivo ISS rinnovano la propria gratitudine a tutti coloro che, con il loro contributo, continuano a supportare il miglioramento dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Repubblica di San Marino, confermando l'impegno comune nel garantire dignità e benessere a tutti i cittadini.

