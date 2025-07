ISS: donazione da parte di Aslem, nuove apparecchiature per l’Onco-Ematologia

L’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino esprime un sentito ringraziamento pubblico all’Associazione Sammarinese per la Lotta contro le Leucemie e le Emopatie Maligne (Aslem), per la donazione di moderne apparecchiature e dispositivi a favore della UOC di Onco-Ematologia dell’Ospedale di Stato. La cerimonia di ringraziamento, si è tenuta questa mattina alla presenza del Direttore Generale ISS Claudio Vagnini, del Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie Alessandro Bertolini, della Presidente dell’Aslem Patrizia Cavalli, una rappresentanza della Segreteria di Stato per la Sanità e del personale dell’Oncologia. La donazione - che comprende 6 letti elettrici con schienali rototraslabili e dotati di vari supporti e accessori, materassi ignifughi, un ecografo portatile, un lettino per medicazione con lampada e 14 pompe ad infusione per le chemioterapie - migliorerà la qualità delle cure offerte ai pazienti e permetterà al personale del reparto di Onco-Ematologia di operare con strumenti ancora più efficaci, in un ambiente più accogliente e attento alle esigenze della persona. La Segreteria di Stato per la Sanità e il Comitato Esecutivo ISS, unendosi a questo ringraziamento, desiderano sottolineare come la collaborazione tra il sistema sanitario pubblico e le realtà associative del territorio, sia fondamentale nel garantire un’assistenza sanitaria sempre più efficiente e vicina alle persone. Grazie ancora ad Aslem per la sensibilità dimostrata e per il loro impegno a fianco dell’ISS. Questo gesto concreto, in risposta alle esigenze crescenti in campo oncologico, conferma ulteriormente l’importanza dell’impegno collettivo per un più efficace servizio sanitario dedicato alla comunità ed è testimonianza di come, insieme, si possano raggiungere traguardi importanti per il bene comune.



c.s. Ufficio Stampa ISS