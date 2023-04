ISS e Istituti Culturali: Leggere, che sorpresa!

Gli Istituti Culturali e la UOC Pediatria dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, comunicano l'avvio dell'iniziativa "Leggere, che sorpresa!", realizzata grazie alla collaborazione e supporto della Ludoteca e del Gruppo "Lettori con la valigia". A partire da metà aprile, in giornate "a sorpresa", presso la Pediatria sarà presente una rappresentanza dei lettori volontari che intratterrà i nostri piccoli utenti e i loro familiari con letture di albi illustrati, durante l'attesa dell'incontro con il medico. La lettura e il racconto sono parte della crescita emozionale e civica dei bambini e con questa proposta si vuole fornire un servizio che non sia solo un intrattenimento, ma possa, come altre iniziative simili portate avanti da Lettori, Ludoteca, Istituti Culturali stimolare l'approccio alla lettura come strumento di maturazione e conoscenza. Importante anche il punto di vista legato alla prevenzione di disturbi visivi che proprio grazie all'approccio alla lettura possono essere scoperte e successivamente diagnosticate e curate proprio attraverso il lavoro della UOC Pediatria e di tutti gli operatori sanitari coinvolti nel rapporto con la famiglia e col bambino. “Auspichiamo un gradimento dell'iniziativa – dichiara il Dirigente degli Istituti Culturali, Paolo Rondelli – e che al contempo possa rafforzare sempre di più anche le truppe dei volontari del gruppo ‘Lettori con la Valigia’, una bella realtà presente sul nostro territorio già attiva anche grazie al lavoro di coordinamento che la Ludoteca sta svolgendo. Gli Istituti Culturali e la Pediatria, con Ludoteca e Lettori con la Valigia augurano a tutti un mare di positive sorprese e di meravigliose letture". “Noi Pediatri siamo molto contenti che si stia finalizzando questo progetto – afferma il Direttore della UOC di Pediatria, Laura Viola – che speriamo possa col tempo strutturarsi come appuntamento fisso. Si tratta di iniziative pedagogiche e culturali utili fin dall’età prescolare per aiutare lo sviluppo del linguaggio e predisporre i bambini alla lettura oltre che a favorire precocemente l’individuazione di eventuali problematiche o disturbi”. “Ritengo che l’iniziativa sia più che lodevole ed è un chiaro esempio di sinergia positiva tra diversi settori dell’amministrazione pubblica in integrazione con il mondo del volontariato a favore dei bambini – evidenzia il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere -. Già conosciamo il valore dei ‘Lettori con la valigia’ che voglio ringraziare per il lavoro a favore di soggetti fragili quali gli ospiti della casa di riposo dove da tempo viene svolta una attività simile. Come Comitato Esecutivo garantiremo come sempre, il supporto necessario affinché iniziative di questo tipo possano trovare sempre più spazio all’interno dell’Istituto a beneficio degli assistiti e in generale della comunità sammarinese”.

cs Iss e Istituti Culturali