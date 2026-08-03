ISS e Kiwanis Club San Marino insieme per sostenere famiglie in difficoltà

Un aiuto nella spesa quotidiana può rappresentare un sostegno concreto per le famiglie che attraversano un momento di difficoltà, soprattutto quando sono presenti minori. Con questo obiettivo è stata sottoscritta oggi, la convenzione tra l’Istituto per la Sicurezza Sociale e il Kiwanis Club San Marino per la donazione periodica di buoni spesa destinati a nuclei familiari in situazione di fragilità economica. L’accordo è stato firmato dal Direttore Generale dell’ISS Claudio Vagnini e dalla Presidente del Kiwanis Club San Marino, Mihaela Anghel. Presente anche il Direttore della UOC Servizio Minori, Sostegno dell’Infanzia, dell’Adolescenza e Supporto alla Genitorialità William Giardi. La convenzione disciplina una collaborazione finalizzata a realizzare interventi di sostegno economico immediato, attraverso buoni spesa utilizzabili presso esercizi commerciali della Repubblica di San Marino. I buoni saranno acquistati dal Kiwanis Club San Marino e derivanti dalle attività di raccolta fondi promosse dall’Associazione. L’ISS, attraverso il Servizio Minori, avrà il compito di ricevere e custodire i buoni spesa, individuare i nuclei familiari beneficiari secondo criteri interni connessi alla situazione socioeconomica e alla presa in carico, e gestire la distribuzione nel rispetto della riservatezza e della tutela dei dati personali. La collaborazione nasce dalla volontà del Kiwanis Club San Marino di offrire un contributo concreto alle famiglie più fragili del territorio e si inserisce nelle attività dell’ISS orientate alla tutela del benessere dei minori e al supporto dei nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità. La convenzione ha durata a tempo indeterminato a partire dalla sottoscrizione. L’intervento non si configura esclusivamente come un sostegno economico immediato, ma come uno strumento integrativo nell’ambito dei percorsi di presa in carico del Servizio Minori, utile a rafforzare l’alleanza terapeutica, cioè la relazione di fiducia con gli assistiti e a sostenere, in modo mirato, il lavoro educativo, sociale e familiare sviluppato con i nuclei beneficiari. “Questa convenzione nasce da un lavoro di costruzione e coordinamento, con l’obiettivo di dare una cornice chiara e stabile a una forma di aiuto importante – dichiara il Direttore Amministrativo dell’ISS Manuel Canti –. L’accordo permette di rafforzare la collaborazione tra l’ISS e una realtà associativa attiva sul territorio. Il ruolo del Servizio Minori sarà quello di garantire una gestione attenta, professionale e riservata, affinché il sostegno arrivi ai nuclei familiari individuati nell’ambito dei percorsi di presa in carico. Ringraziamo il Kiwanis Club San Marino per la disponibilità e per l’attenzione dimostrata verso bisogni sociali che richiedono risposte tempestive e coordinate”. “Il Kiwanis Club San Marino ha tra le proprie finalità il sostegno ai bambini e alle famiglie del territorio che si trovano in condizioni di maggiore difficoltà – afferma la Presidente Mihaela Anghel –. Con questa convenzione intendiamo rendere più stabile e strutturato il nostro contributo, mettendo a disposizione buoni spesa che possano rappresentare un aiuto immediato e flessibile. La collaborazione con l’ISS consente di affidare la distribuzione a un servizio competente, capace di individuare i bisogni reali e di tutelare la riservatezza delle famiglie beneficiarie”. “Dietro ogni buono spesa c’è una famiglia che sta affrontando un momento difficile e, spesso, ci sono bambini e ragazzi che hanno bisogno di essere sostenuti con discrezione e rispetto – afferma il Direttore Generale dell’ISS Claudio Vagnini –. Per questo iniziative come questa hanno un valore che va oltre l’aspetto economico: rappresentano una vicinanza concreta, capace di arrivare nella vita quotidiana delle persone. Ringrazio il Kiwanis Club San Marino per questo gesto di responsabilità e il Servizio Minori per il lavoro delicato che svolge ogni giorno accanto alle famiglie più fragili”.

C.s. - ISS







