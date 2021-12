ISS e Protezione Civile insieme per la gestione del servizio Info Covid

ISS e Protezione Civile insieme per la gestione del servizio Info Covid.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale e la Protezione Civile ampliano la collaborazione nella lotta alla pandemia, potenziando il servizio “Info Covid”.

Da alcuni giorni, infatti, è stato incrementato il servizio informazioni sulle varie problematiche legate al Covid-19, grazie al supporto e alla disponibilità dei volontari della Protezione Civile.

Il servizio consente di ricevere informazioni in merito alla maggior parte delle problematiche relative al Covid e ai servizi disponibili, consentendo alle persone di ricevere le informazioni necessarie o di essere indirizzati agli uffici competenti.

Si tratta di una collaborazione al momento in via sperimentale, che si aggiunge a quelle già attive e consolidate da tempo, che riguardano per esempio l’assistenza al punto vaccini, il controllo agli accessi in Ospedale e il servizio per la spesa e la consegna medicinali a coloro che sono in isolamento.

Il servizio Info Covid è attivo da lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 e il sabato mattina dalle 9:00 alle 12:00. Per contattare il servizio, si può telefonare al numero 0549 994001, oppure scrivere una mail a info.covid@iss.sm.

Cs Protezione Civile

I più letti della settimana: