ISS e ULPA: le domande per gli ammortizzatori sociali vanno presentate esclusivamente online

L'Istituto per la Sicurezza Sociale e l'Ufficio del Lavoro e delle Politiche Attive comunicano che con l’inizio del mese di febbraio è entrata in vigore la nuova procedura per la presentazione delle domande per gli ammortizzatori sociali, che prevede la sola modalità telematica, attraverso il servizio online “CONTRISS – Contributi lavoratori dipendenti”, accessibile dal Portale della Repubblica di San Marino (www.pa.sm). Questa nuova procedura, che sostituisce completamente la modulistica cartacea, riguarda i lavoratori occupati a San Marino che richiedono l'indennità di disoccupazione o l'indennità economica speciale per rapporti di lavoro a tempo determinato. L'obiettivo è semplificare l'accesso agli ammortizzatori sociali quali mobilità, disoccupazione e rafforzare il coordinamento tra gli uffici competenti, a beneficio degli utenti. Il processo rimane trasparente e ordinato. Il lavoratore presenta la domanda direttamente all'ISS tramite CONTRISS. A seguito della presentazione, il procedimento prosegue con le verifiche e i rispettivi controlli di competenza da parte dell'ISS e dell'ULPA. Al termine di queste valutazioni, rimane sempre necessario sottoscrivere il Patto di Servizio presso l'ULPA quale condizione indispensabile per il riconoscimento dell'ammortizzatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Si specifica che la sottoscrizione del Patto di Servizio costituisce un rilevante valore aggiunto dell’azione della Pubblica Amministrazione, in quanto strumento volto a rafforzare il rapporto di collaborazione con l’utenza e a garantire l’erogazione di un servizio maggiormente personalizzato, efficace ed orientato alle specifiche esigenze dell’utente, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e qualità dell’azione amministrativa. Il lavoratore frontaliero, successivamente alla presentazione della richiesta di disoccupazione tramite Contriss, è tenuto a richiedere i formulari necessari per l’accesso alla NASpI direttamente presso l’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni. La digitalizzazione di questo servizio non comporta solo una semplificazione logistica, ma favorisce anche una maggiore efficienza del sistema e un migliore coordinamento tra le due istituzioni, grazie alla circolazione automatica dei dati tra le rispettive piattaforme. Per accedere al servizio CONTRISS è necessario disporre di credenziali di accesso al Portale della Repubblica di San Marino (nome utente e password). Chi non ha mai utilizzato il portale potrà procedere con la “Registrazione Utente”. Si ricorda che è possibile operare anche tramite delega. "La modalità esclusivamente digitale di presentazione delle domande rappresenta un'evoluzione necessaria del sistema di ammortizzatori sociali - dichiara Maurizio Neri, direttore dell'Ufficio del Lavoro e delle Politiche Attive -. Questo permette di accelerare l'iter amministrativo e di garantire un servizio più efficiente ai lavoratori, che, grazie al Patto di Servizio, vengono accompagnati nel loro percorso di ricollocazione professionale, con strumenti di orientamento e supporto personalizzati. La tecnologia viene quindi messa al servizio delle persone ". "La nuova modalità di presentazione delle domande rappresenta un ulteriore passo avanti nel costante percorso di modernizzazione dei servizi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale - afferma Manuel Canti, Direttore Amministrativo ISS -. L'integrazione digitale con ULPA permette di gestire le pratiche in modo più rapido, sicuro e trasparente, riducendo tempi di attesa ed errori. E soprattutto, rappresenta un modo concreto di avvicinare la Pubblica Amministrazione ai cittadini, offrendo strumenti semplici, intuitivi e realmente accessibili. L’innovazione per l’ISS non è mai fine a sé stessa, ma un investimento nella qualità del servizio e nella fiducia delle persone”. Per eventuali difficoltà o problematiche con il portale, è possibile contattare il supporto tecnico all'indirizzo supporto@pa.sm.



C.S. congiunto ISS ULPA

