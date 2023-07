ISS: Emesso il bando di concorso internazionale per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 pediatri

È stato emesso e pubblicato il bando di concorso internazionale per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 nuovi pediatri per l’Unità Operativa di Pediatria dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino.

Le domande di partecipazione, debitamente compilate e corredate da tutti i documenti necessari, dovranno pervenire, in busta chiusa tramite lettera raccomandata A/R o consegnata a mano all'Ufficio Personale e Libera Professione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, Via Scialoja n. 20, 47893, Borgo Maggiore (RSM) entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 31 luglio 2023.

Il bando è visionabile e scaricabile sul sito internet dell’ISS (www.iss.sm) accedendo alla sezione “Bandi concorsi e avvisi”, all’indirizzo https://www.iss.sm/on-line/home/bandi-e-concorsi.html.

“Sono particolarmente felice di comunicare l’intenzione da parte del Comitato Esecutivo dell’ISS di potenziare il nostro reparto di Pediatria – evidenzia il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie Sergio Rabini –. Un’unità operativa che ha dimostrato attraverso i numerosi progetti portati avanti in questi anni di essere molto attiva e attenta alle esigenze dei nostri giovani assistiti e di tutte le famiglie sammarinesi grazie a un reparto che rappresenta un unicum di successo tra i sistemi sanitari e che vede insieme l’attività ospedaliera, l’attività ambulatoriale e l’attività territoriale, dedicate ai più giovani”.

“Con questo ulteriore bando – dichiara il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere – ancora una volta diamo risposta alle esigenze dei reparti ospedalieri e in particolare della UOC di Pediatria, sicuri di riuscire a reperire, come sempre è avvenuto in quest’ultimo periodo, ulteriori professionisti per rafforzare i servizi dell’Ospedale di Stato. I progetti di sviluppo promossi e quelli già in corso e realizzati, hanno dato nuova linfa e attrattività al sistema sammarinese, documentando la nostra azione per il miglioramento continuo della qualità delle attività di diagnosi, assistenza e cura”.



