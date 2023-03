ISS: Emesso il bando di concorso internazionale per l’assunzione di nuovi Medici di Base

È stato emesso il bando di concorso internazionale per l’assunzione a tempo indeterminato di Medici di Medicina Generale da parte dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino.

Le domande di partecipazione, debitamente compilate e corredate da tutti i documenti necessari previsti dal bando, dovranno pervenire, in busta chiusa tramite lettera raccomandata A/R o consegnata a mano all'Ufficio Personale e Libera Professione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, Via Scialoja n. 20, 47893, Borgo Maggiore (RSM) entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 11 aprile 2023.

Il bando è visionabile e scaricabile sul sito internet dell’ISS (www.iss.sm) accedendo alla sezione “Bandi concorsi e avvisi”.

“Con questo ulteriore bando – dichiara il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere – abbiamo dato tempestivamente seguito alle richieste del Direttore del Dipartimento Socio Sanitario e del Direttore della UOC Cure Primarie di reperire ulteriori professionisti per rafforzare i servizi di assistenza territoriali. È costante l’attenzione del CE nei confronti di questo settore, in continua e crescente evoluzione anche grazie all’avvio del nuovo progetto di riorganizzazione dell’assistenza territoriale ed alle procedure per la realizzazione della Telemedicina e per il rafforzamento dell’assistenza domiciliare”.



