Iss: emesso il bando di concorso per autista soccorritore

Il Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale ha emesso il bando di concorso pubblico per un posto di Autista soccorritore vacante alla UOC Pronto Soccorso e Degenza Breve (delibera del CE ISS n. 19 del 6 novembre 2019). Il bando di concorso, già disponibile e consultabile sul sito dell’ISS (www.iss.sm), è per titoli ed esami ed è rivolto a cittadini sammarinesi o residenti in Repubblica e che abbiano almeno 21 anni di età. Tra i requisiti richiesti anche aver conseguito il corso di guida sicura e quello per operatore di centrale 118. Le domande di partecipazione al bando di concorso vanno presentate, correlate di tutti i documenti richiesti e unitamente al versamento della tassa unica di presentazione da 40 euro, entro e non oltre le ore 12 del 23 dicembre 2019 all’Istituto per la Sicurezza Sociale – Ufficio Personale e Libera Professione – Via Scialoja 20, 47893 Borgo Maggiore. Il candidato che risulterà vincitore del concorso pubblico, sarà assunto a tempo indeterminato ed inquadrato nel Profilo di Ruolo di Autista Soccorritore – Operatore di Centrate 118.

