ISS: Emesso il bando di concorso per Operatore Socio Sanitario

L’Istituto per la Sicurezza Sociale rende noto che è stato emesso il bando di concorso pubblico per Operatore Socio Sanitario. Il concorso è rivolto a cittadini o residenti a San Marino già in possesso del titolo di Operatore Socio Sanitario e di certificato di idoneità fisica relativo al servizio da svolgere. I posti disponibili sono 5 e le domande di ammissione per partecipare al concorso, corredate da tutti i documenti necessari, vanno presentate all’Istituto per la Sicurezza Sociale – Ufficio del Personale e Libera Professione, entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 9 ottobre 2019. Il bando di concorso è consultabile sul sito internet dell’ISS (www.iss.sm) direttamente in home page oppure nella sezione “bandi e concorsi”. Per ulteriori informazioni si può anche contattare l’Ufficio Personale e Libera Professione al numero 0549/994819.

Comunicato stampa

Istituto per la Sicurezza Sociale