ISS: emesso l’avviso pubblico per operatori dedicati all’assistenza privata non sanitaria (APINS)

Il Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale ha emesso l’avviso pubblico per l’avvio del “Progetto di collaborazione per formazione di operatori APINS”, rivolto a coloro che intendano fornire assistenza privata integrata non sanitaria. A seguito dell’adozione del Decreto Delegato n. 21 del 24 febbraio 2016 e dell’approvazione della Legge n.173 del 24 dicembre 2018, sono state apportate modifiche alle norme che regolamento l’assistenza APINS e il Comitato Esecutivo, con la delibera numero 6 del 19 agosto 2019, ha adottato il nuovo regolamento e dato avvio al progetto di formazione per gli operatori APINS. Tale progetto intende facilitare il reclutamento di operatori per l’assistenza, considerato che tale assistenza rappresenta un importante supporto ai familiari soprattutto per persone con particolari necessità assistenziali. L’Istituto ha quindi previsto – al fine di fornire sufficienti garanzie di tutela, sicurezza e qualità ai propri assistiti anche in merito alle attività in ambito di APINS - di realizzare un progetto in collaborazione con i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle normative in vigore e che manifestino la loro disponibilità alla partecipazione, di formare operatori qualificati in ambito di assistenza privata integrata non sanitaria. Al fine di dare massima pubblicità e trasparenza al progetto è stato emesso un avviso pubblico per consentire a chi è in possesso dei requisiti di collaborare alla formazione per APINS fino a un massimo di 20 operatori. Possono richiedere di aderire al progetto Società, Enti cooperativi sociali e non, imprese individuali o altri soggetti in possesso dei requisiti di Legge e che abbiano almeno 5 anni di esperienza nel settore dei servizi alla persona e un assetto organizzativo adeguato al servizio richiesto. Le domande per la richiesta di disponibilità vanno presentate entro le ore 12:00 di mercoledì 4 settembre 2019 presso la segreteria della Direzione Generale ISS. Per informazioni si può contattare il numero al numero 0549 994160. Tutte le informazioni sono anche disponibili sul sito ISS (ww.iss.sm) nella sezione “Badanti/APINS” accessibile direttamente dalla home page.

Comunicato stampa

Istituto per la Sicurezza Sociale