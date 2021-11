ISS: Emissione di nuove tessere di avvenuta vaccinazione

Si informano gli assistiti che da domani, mercoledì 17 novembre, sarà possibile ritirare le tessere di avvenuta vaccinazione facenti parte della nuova emissione e riferite a coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazione primaria antiCovid (due dosi o la dose unica) entro il 31 ottobre 2021.

Per il ritiro ci si può rivolgere al CUP, situato al primo piano della palazzina ex Casa di Riposo, sopra gli ambulatori specialistici.

L’orario per il ritiro delle tessere vaccinali è dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 15.00.

Sempre al CUP, oltre al ritiro delle tessere vaccinali, è possibile richiedere anche l’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, al cui interno è contenuto anche il Certificato Digitale Covid (green pass).

Si ricorda che per accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico e consultare la propria storia sanitaria oppure scaricare e stampare il green pass, è necessario prima registrarsi sul portale della Pubblica Amministrazione www.pa.sm.

Chi fosse impossibilitato a recarsi al CUP per ritirare la tessera vaccinale oppure attivare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, può delegare un familiare o una persona di fiducia. Il modulo di delega è presente sul sito ISS nella sezione “vaccinazione antiCOVID-19”. Oltre al modulo di delega debitamente compilato, dovrà essere allegata anche la copia di un documento di identità del delegante.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale informa infine, che per quanto riguarda il certificato anticorpale al momento non è possibile generare uno specifico green pass, per gli usi previsti dal Decreto Legge n. 188/2021. Fa quindi fede il certificato stesso, che ha validità di tre mesi dalla data di esecuzione del test ed è valido esclusivamente all’interno del territorio sammarinese.

Per richiedere l’esame degli anticorpi è possibile prenotarsi al Laboratorio Analisi dell’ISS, telefonando dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, oppure rivolgersi alle strutture private autorizzate dall’Authority Sanitaria.

L’esame anticorpale effettuato dal Laboratorio Analisi dell’ISS ha un costo di 20 euro.









Comunicato stampa

Istituto Sicurezza Sociale