Iss: esteso il periodo di ritiro dei farmaci per le terapie croniche

Il Servizio Farmaceutico ha ampliato il periodo di distribuzione dei farmaci per gli assistiti che necessitano di terapie croniche. Da oggi, 16 Aprile, è infatti possibile ritirare nelle farmacie del Territorio l’intero piano farmaceutico mensile prescritto dal proprio medico, fin dal 15° giorno precedente la scadenza. Per gli assistiti, quindi, non sarà più necessario recarsi in farmacia nei primi giorni del mese, ma si avranno a disposizione 15 giorni di tempo per poter ritirare i medicinali prescritti, evitando quindi il formarsi di file.