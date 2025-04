ISS: "Ha preso servizio il nuovo Direttore della UOC di Pediatria, dr. Nicola Ranieri"

Il Dr. Nicola Ranieri, dal 2 aprile scorso, ha preso formalmente servizio in qualità di nuovo Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Re pubblica di San Marino. Laureato con lode all’Università di Chieti, il dr. Ranieri ha successivamente conseguito la specialità in Pediatria e poi quella in Endocrinologia sempre nello stesso Ateneo, conseguendo inoltre il Master di secondo livello in Neurologia pediatrica. Ha lavorato principalmente come pediatra ospedaliero in Abruzzo, dove, prima di giungere a San Marino, dal 2022, ha diretto il Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Lanciano. Il suo arrivo all’ISS rappresenta un significativo arricchimento per l’intero sistema sanitario della Repubblica di San Marino. La nomina si inserisce nel quadro della crescente capacità dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di attrarre professionisti qualificati anche da oltre confine, come evidenziato dall'elevata partecipa zione ai recenti bandi di concorso. Tale risultato è frutto del percorso intrapreso dall'ISS per sviluppare un contesto professionale orientato all'eccellenza e all'innovazione, consolidato dall'adozione, nel novembre scorso, del Nuovo Atto Organizzativo aziendale che ha potenziato le capacità di attrazione e fidelizzazione di personale altamente qualificato. "Con l’arrivo del Dr. Ranieri – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità, On.le Mariella Mularoni - la Pediatria del nostro Istituto rafforzerà ulteriormente la sua efficacia e competenza. In un momento storico in cui la centralità del paziente è fondamentale, accogliamo con entusiasmo il suo approccio multidisciplinare e integrato, che contribuirà a migliorare la qualità dei servizi sani tari rivolti ai bambini sammarinesi". "Sono onorato ed entusiasta di essere venuto a San Marino – spiega il dr. Nicola Ranieri -. Ho trovato una realtà e un team di professionisti molto preparati e dinamici, oltre a una struttura che, a differenza di quanto avviene in Italia, affronta l’ambito pediatrico a 360 gradi, avendo co me parte integrante all’attività ospedaliera, anche la pediatria territoriale. Il nostro impegno sarà focalizzato sulla salute globale del bambino, affrontando tematiche che vanno dalla prevenzione agli stili di vita, all’alimentazione e ovviamente, alla completa presa in carico dei bisogni di salute, per compiere una tempestiva diagnosi e cura delle patologie. Intendiamo mettere al centro del nostro lavoro la persona, assicurando che ogni bambino e l’intera famiglia che lo assiste, riceva cure personalizzate e di qualità". "L'inserimento del Dr. Ranieri nella nostra struttura – commenta il Direttore del Dipartimento Ospedaliero, dr. Giovanni Landolfo – rappresenta un importante e ulteriore passo nel consolidamento dell'offerta pediatrica dell'Istituto. Sono Sicuro che la sua comprovata esperienza clinica e le sue competenze specialistiche in ambito endocrinologico e neurologico pediatrico contribuiranno significativamente all'implementazione di percorsi assistenziali avanzati. Il suo approccio olistico alla cura del paziente pediatrico è perfettamente in linea con le direttrici strategiche dell’ISS, orientate all'integrazione ospedale-territorio e alla presa in carico globale del paziente". "La pediatria continua ad essere oggetto di grande attenzione da parte del Segretario di Stato per la Sanità, On.le Mularoni e da parte del Comitato Esecutivo – dichiara il Direttore Generale ISS Francesco Bevere – anche attraverso un forte orientamento alle attività di prevenzione, da oggi arricchite anche dalla presenza del dr. Nicola Ranieri, che, grazie al suo bagaglio culturale e professionale, accrescerà ulteriormente questo importante servizio alla cittadinanza. Auguri quindi al nuovo primario e un ringraziamento alla dr.ssa Elisabetta Muccioli per aver coordinato il reparto nel periodo di assenza del titolare”.

