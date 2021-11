Iss: i certificati di malattia si richiedono solo ai Centri per la Salute

L’Istituto per la Sicurezza Sociale ricorda agli assistiti che i servizi on-line attualmente disponibili non consentono la richiesta del certificato di malattia. A fronte di alcuni casi che si sono verificati in questi giorni, si specifica che il servizio on-line consente di richiedere al proprio medico le ricette ordinarie o quelle ripetitive, ma non il certificato di malattia, per il quale è necessaria la visita del medico e quindi bisogna rivolgersi direttamente al proprio Centro per la Salute di riferimento. Oltre alle ricette (anche pediatriche), i servizi on-line possono essere utilizzati per prenotare la vaccinazione antiCovid, i tamponi rapidi in farmacia, prenotare un appuntamento agli uffici Pensioni, Assegni Familiari, Assistenza Sanitaria e Indennità Economiche (accedendo però al portale BookPa) e per accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico.

c.s. Iss