ISS: Il 13 febbraio è la giornata per la raccolta del farmaco.

Sabato 13 febbraio si terrà l’undicesima edizione a San Marino, della giornata di raccolta del Farmaco, in collaborazione con Banco Farmaceutico Onlus. L’iniziativa è promossa dall’ISS in collaborazione con il Servizio Farmaceutico e gode dell’Alto Patrocinio della Reggenza e del patrocinio del Congresso di Stato. Nella giornata di lunedì 25 gennaio, si è svolta l’Udienza del Banco Farmaceutico con gli Ecc.mi Capitani Reggenti, Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini, alla presenza del Segretario di Stato alla Sanità e dei vertici dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. Le farmacie coinvolte nell’iniziativa saranno quelle di Serravalle, Cailungo e Borgo Maggiore e i farmaci che si potranno donare previo l’acquisto, alla Caritas San Marino-Montefeltro, sono quelli senz’obbligo di ricetta e già predisposti in espositori dedicati. Durante tutta la giornata di sabato 13 febbraio, oltre al personale in turno nella farmacia ci saranno 3 farmacisti responsabili rispettivamente in ognuna delle 3 farmacie e circa 80 volontari che si sono resi disponibili per turni di un’ora per informare e aiutare l’utenza nella scelta dei prodotti da donare. La Farmacia di Cailungo inizierà invece, la raccolta già da venerdì 12 febbraio. L’organizzazione sarà all’insegna della sicurezza e del rispetto delle regole anti Covid-19. Quest’anno, nonostante la raccolta di farmaci sia andata sempre in crescendo (quasi 1.300 confezioni), permettendo tra l’altro alle farmacie di San Marino di posizionarsi ai primissimi posti in termini di raccolta rispetto alle oltre 3.500 farmacie italiane aderenti all’iniziativa, i medicinali sono stati distribuiti totalmente, segno della crescente povertà di tante famiglie. L’ISS pertanto non solo è orgogliosa di riproporre una iniziativa volta ad aiutare nella cura le famiglie più in difficoltà del nostro territorio, ma invita tutta la popolazione a recarsi sabato 13 febbraio in una delle 3 farmacie aderenti durante l’orario di apertura (8 -19.30) al fine di una donazione.

