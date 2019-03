ISS: il Direttore Generale dell’OMS in visita all’Ospedale di Stato

Si è svolta quest’oggi la visita del Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus, all’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino. Ad accogliere la delegazione internazionale, composta anche dal direttore dell’OMS Europa dr.ssa Ostlin Piroska e dal coordinatore dell’ufficio europeo dell’OMS per i piccoli Stati, Francesco Zambon, erano presenti il Segretario di Stato alla Sanità Franco Santi, il Direttore dell'Authority Sanitaria Gabriele Rinaldi, il Direttore Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale Andrea Gualtieri e il direttore del dipartimento ospedaliero Ivonne Zoffoli. Il massimo rappresentante dell’OMS ha visitato l’area materno-infantile dove si trovano i nuovi ambulatori pediatrici e i reparti di Pediatria e Ostetricia e Ginecologia con annesse le sale parto, esprimendo apprezzamento per l’esempio di modello integrato fra ospedale e territorio, con attenzione anche alle Cure Primarie. Il dott. Ghebreyesus, si trova in Repubblica per i lavori del meeting di alto livello dei Piccoli Paesi dell’area europea dell’OMS che si apre questa sera e sarà domani mattina, Oratore Ufficiale per la cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti Eletti per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2019. Il meeting di alto livello dell’OMS è un appuntamento in sintonia con gli obiettivi 2020 dell’OMS e l’agenda 2030 delle Nazioni Unite e vedrà a San Marino la presenza di ministri e delegati di 11 Paesi (Andorra, Cipro, Estonia, Islanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, San Marino e Slovenia).

Comunicato stampa

Istituto per la Sicurezza Sociale