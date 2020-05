ISS: In corso di definizione le modalità per accedere alla Casa per Ferie di Pinarella di Cervia

L’Istituto per la Sicurezza Sociale rende noto che sono in corso di definizione le modalità per iscriversi e poi accedere alla Casa per Ferie a Pinarella di Cervia.

Compatibilmente con le indicazioni da parte della Regione Emilia-Romagna, l’ISS sta predisponendo le linee guida e ridefinendo l’organizzazione per consentire agli assistiti di poter usufruire anche quest’anno dei servizi della struttura.

Le modalità di iscrizione e di partecipazione saranno comunicate il prima possibile.



Comunicato stampa

Istituto per la Sicurezza Sociale