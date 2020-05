Iss: invariate le modalità di accesso al Servizio Patenti

In questi giorni sono numerose le segnalazioni che stanno giungendo al Servizio Patenti e alla Direzione Cure Primarie da parte di cittadini che lamentano un cambio di modalità per prenotare le visite per il rinnovo della patente, attraverso l’accesso al portale della Pubblica amministrazione. L’Istituto per la Sicurezza Sociale informa che sia nella fase acuta dell’epidemia da Covid-19, sia attualmente, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, il Servizio Patenti non ha mai cambiato le proprie modalità di accesso per gli assistiti. In realtà è cambiata esclusivamente la modalità di accesso all’Ufficio Registro Automezzi (U.R.A.) per la consegna dei documenti, ove la prenotazione va fatta obbligatoriamente on- line (al sito www.pa.sm ). Come riportato anche sul sito dell’ISS (www.iss.sm), le prenotazioni per il rilascio dei certificati di idoneità fisica per patenti (di guida, nautica o caccia), porto d’armi, revisioni di patenti rilasciate, e per il certificato per sospensione e revoca patenti e convocazione visita, possono essere effettuate il martedì, mercoledì e venerdì contattando la segreteria al numero 0549.994418 dalle 12.30 alle 14.00 oppure presentandosi personalmente presso la sede della Direzione dalle 8.00 alle 12.15 dal lunedì al venerdì e il lunedì e giovedì anche dalle 14.00 alle 17:00. La prenotazione deve essere effettuata almeno 30 giorni prima dell’effettiva scadenza di validità della patente, tenendo conto dei tempi di attesa.

c.s. Iss