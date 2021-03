ISS: Invito a segnalare eventuali reazioni avverse al vaccino AntiCOVID

ISS: Invito a segnalare eventuali reazioni avverse al vaccino AntiCOVID.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale ricorda a tutte le persone che si vaccinano contro il Covid-19, che qualora insorgessero “reazioni avverse” dopo la inoculazione occorre segnalarle all’Ufficio vaccinazioni, inviando una mail a: ufficio.vaccinazioni@iss.sm. Le reazioni avverse che si possono riscontrare, possono variare da reazioni comuni come dolore, arrossamento, gonfiore nel sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolori muscolari, dolori articolari, brividi, febbre, ecc...; fino a reazioni non comuni quali ingrossamento dei linfonodi o prurito in sede di iniezione; in rari casi, reazioni severe allergiche o tumefazione del viso. In questi ultimi casi è necessario recarsi immediatamente il Pronto Soccorso. È indicato segnalare all’ufficio vaccinazioni anche eventuali altre reazioni non presenti tra quelle elencate nelle note informative.

