Iss: Lotta contro il tumore al seno, ottobre si tinge di rosa

L’impegno costante nella lotta contro i tumori, in particolare quello al seno, trova nel mese di ottobre una momento importante. È da tempo infatti che questo periodo, a livello internazionale, viene ribattezzato “#ottobrerosa” per richiamare l’attenzione della popolazione, in particolare quella femminile ma non solo, sul tema della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno.

Oggi il tumore al seno rappresenta ancora la prima patologia neoplastica, per incidenza, nella donna e la Repubblica di San Marino è da sempre attiva nella sensibilizzazione e in generale, nella lotta contro questa neoplasia, tanto che sono ormai 30 anni che è stata inaugurata l’attività di screening che vede oggi l’invio di migliaia di lettere di invito alle donne sammarinesi tra i 40 e i 74 anni.

Inaugurata per la prima volta nel 1993, l’attività di screening viene eseguita a orario continuato, dal lunedì al venerdì, sia al mattino che al pomeriggio ed è rivolta alle donne a partire dai 40anni. Lo screening mammografico si inserisce nell’ambito della complessiva attività di Radiologia, che ogni anno gestisce oltre 65.000 esami tra TAC, Risonanza Magnetica, Radiologia Tradizionale ed Ecografie.

Nello specifico, l’attività di screening nel 2020 ha registrato l’esecuzione di 4.848 mammografie, mentre nel 2021 (dati al 30 settembre) sono state eseguite 6.275 mammografie, recuperando ampiamente l’arretrato che si era accumulato a causa delle misure antiCovid.

Si tratta di una percentuale di adesione di oltre l’80% della popolazione indicata. Questa attività ha permesso di individuare 50 neoplasie maligne nel 2020 e 58 nel 2021.

Va evidenziato che lo screening e la diagnosi precoce rappresentano il miglior modo per garantire un esito favorevole alla cura di questa patologia, che oggi presenta indici di guarigione vicini al 90%. Per il ritorno a pieno regime serve ancora un po’ di tempo e per tali ragioni l’ISS chiede la collaborazione dell’intera cittadinanza e delle associazioni di volontariato, assicurando che ogni qualvolta necessario, in caso si ravvisino sintomi, saranno attivate le procedure per esami e controlli prioritari o in urgenza che non sono mai venuti meno nemmeno nella fase di emergenza.

Durante l’ #ottobrerosa sono diverse le iniziative previste e realizzate dall’ISS in collaborazione con l’Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno (ASDOS) e con il sostegno anche delle Istituzioni. In particolare è prevista una “camminata rosa” di sabato 16 ottobre dalle 14 alle 16 circa, con arrivo sul Pianello, mentre da questa sera e per tutto il mese, la Terza Torre “Montale” sarà illuminata di rosa per sensibilizzare e ricordare l’impegno corale non solo dell’ISS, ma di Istituzioni, Enti, Associazioni e della cittadinanza.









Comunicato stampa

Istituto Sicurezza Sociale