ISS: "Numerose iniziative e visite per la settimana per la salute della donna"

Una settimana dedicata alla salute della donna, con il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità, che vede l’Istituto per la Sicurezza Sociale organizzare una serie di ambulatori e visite oltre a una serata informativa. Sono infatti davvero numerose le iniziative di carattere sanitario messe in campo dall’ISS in occasione dell'Open Week sulla salute della donna, e che coinvolge tutti gli ospedali Bollino Rosa, circuito creato dalla Fondazione Onda a cui aderisce anche San Marino.

Dal 22 al 30 aprile, sono in programma una serie di visite e incontri con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile: visite cardiologiche per donne in perimenopausa (22/04), screening neurologici sui fattori di rischio per la demenza (22-23/04), consulenze di salute mentale (22-25/04 e 28-30/04), visite endocrinologiche/diabetologiche per donne 50-70 anni (30/04), visite oncogenetiche (24 e 29/04), screening senologici per donne ad alto rischio sotto i 40 anni (23 e 29/04) e visite reumatologiche (25/04).

Completa le iniziative sulla salute della donna, la conferenza pubblica da parte della UOC di OSTETRICIA E GINECOLOGIA che si terrà il 29 aprile dalle 18 alle 19 alla Sala Montelupo di Domagnano dal titolo “Un’ostetrica in famiglia” in cui verranno presentati il progetto BRO (basso rischio ostetrico), i nuovi corsi preparto, la rete ospedale-territorio e il puerperio a domicilio.

La partecipazione è libera.

"La settimana per la salute della donna – afferma il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni - è un'iniziativa di fondamentale importanza che riflette la priorità che il nostro sistema sanitario e socio-sanitario attribuisce alla medicina di genere e alla prevenzione. Le patologie femminili richiedono attenzione specifica e percorsi dedicati, ed è proprio questo l'obiettivo delle numerose iniziative organizzate dall'ISS. Invito tutte le donne sammarinesi ad approfittare di questa opportunità, prenotando le visite specialistiche e partecipando alla conferenza informativa. La prevenzione è il primo passo verso una vita in salute e va promossa attivamente, assicurando l'accessibilità delle cure a tutte le cittadine”. "Garantire un approccio di genere nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, è essenziale per garantire la salute delle donne di ogni età - afferma Il Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale Francesco Bevere -, proponendo percorsi terapeutici e di prevenzione mirati e specifici, anche grazie alla capacità propulsiva del ‘Centro per lo Studio e il Trattamento delle disfunzioni dell’apparato uro-genitale femminile’, di recente istituzione. Con queste iniziative documentiamo concretamente la crescita continuativa dell’attenzione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale ai percorsi integrati e multidisciplinari dedicati alla salute e al benessere della donna nei diversi momenti della vita. Ringrazio tutto il personale impegnato in prima linea da anni in questa attività e che quotidianamente si mette al servizio della nostra comunità. A tal proposito – conclude il Direttore Bevere -, siamo orgogliosi di far parte della rete Bollini Rosa e di poter offrire alle donne sammarinesi queste preziose opportunità di screening e consulenza specialistica, perché investire nella salute delle donne significa investire nel benessere dell'intera comunità”.

Ogni iniziativa si inserisce nell'ambito dell'Open Week sulla salute della donna e mira a offrire servizi di prevenzione e consulenza in diverse aree specialistiche. Sul sito dell’ISS www.iss.sm e su www.bollinirosa.it, sono consultabili tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Di seguito l’elenco di tutte le iniziative in programma:

CARDIOLOGIA Visite cardiologiche dedicate alle donne in perimenopausa (fascia di età 45-55 anni). Si svolgeranno il 22 aprile dalle 08:00 alle 13:30, negli ambulatori di cardiologia, prenotandosi a CUP (0549 994889) senza dover chiedere l’impegnativa al medico curante.

NEUROLOGIA Visite di screening sui fattori di rischio modificabili per la demenza. Le visite sono dedicate a tutte le donne maggiorenni, e si terranno nelle giornate del 22 e 23 aprile. Per prenotarsi occorre telefonare in Neurologia, tutte le mettine tra le ore 09:00 e le 11:00 contattando il numero 0549/994302.

SALUTE MENTALE Colloqui, visite e consulenza con medico psichiatra rivolto a donne (maggiorenni) e colloqui, visite e consulenza con psicoterapeuta rivolto a donne (maggiorenni) e anche alla coppia e alla famiglia di cui la donna fa parte, dal 22 al 25 e dal 28 al 30 aprile, telefonando al numero 0549-994591 dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00 entro il 16/04.

DIABETOLOGIA Visita endocrinologica/Diabetologica dedicata alle donne tra i 50 e i 70 anni, nella giornata di mercoledì 30 aprile dalle 09:00 alle 13:30. È necessario prenotarsi contattando la segreteria della UOS Diabetologia al numero 0549 994585.

ONCOLOGIA Visite oncogenetiche dedicate alle donne che si terranno nelle giornate del 24 e del 29 aprile, dalle 09:00 alle 12:45. Per prenotazioni è necessario contattare la UOC di Oncologia ai numeri 0549 994333/994388

REUMATOLOGIA Visite Reumatologiche finalizzate alla diagnosi precoce di malattia (per Fenomeno di Raynaud, Artriti, ecc…) nelle donne maggiorenni, nella giornata del 25 aprile dalle 13 alle 15:30. È necessario prenotarsi contattando la segreteria del Servizio al numero 0549-994585 (dalle 8.00 alle 9.00, oppure dalle 13.00 alle 15.00).

DIAGNOSTICA SENOLOGICA Visita senologica ed ecografia mammaria per le donne con alto rischio eredo-familiare per il tumore della mammella e dell’ovaio, con età inferiore ai 40 anni. Le visite si terranno nelle giornate del 25 e del 29 aprile, dalle 08:30-13:00 e dalle 14:30-18:00. Per prenotarsi è necessario telefonare al numero 0549 994521 dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 14:00, oppure inviare una email a radiologia.segreteria@iss.sm. L’iniziativa è in collaborazione con l’ambulatorio di genetica oncologica dell’ISS.

Le iniziative per la settimana della salute della donna vedranno anche il coinvolgimento della FSGC e della ditta Marlù che hanno organizzato un incontro sulla Prevenzione del tumore al seno rivolto alle giovani calciatrici alla presenza di personale sanitario dell’ISS.

