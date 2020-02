ISS: Nuova riunione di aggiornamento del Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie

Si è riunito quest’oggi il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie per un aggiornamento della situazione sull’epidemia da nuovo Coronavirus (COVID-19) scoppiata in Cina. Il gruppo ha analizzato e approvato le schede informative, che saranno tradotte in più lingue, rivolte alle strutture ricettive e di ospitalità presenti in territorio, al fine di fornire supporto e tracciatura dei turisti in transito. Successivamente ha affrontato la presa in carico da parte del servizio sanitario, del cittadino sammarinese rientrato dalla Cina sabato scorso. Il rientro non è avvenuto dalle cosiddette “Zone rosse”, è stato controllato all’aeroporto di arrivo e, una volta rientrato in territorio, è stato visitato dal medico incaricato. Le condizioni di salute del sammarinese sono buone e sta effettuando un periodo di quarantena volontaria in un appartamento dove vive da solo. Gli sono state fornite dal medico e da alcuni referenti del Gruppo di coordinamento (Cure Primarie e Protezione Civile) le indicazioni utili e le norme di comportamento da adottare e anche nei prossimi giorni sarà seguito dal personale sanitario. Anche la sua famiglia è assistita e seguita dalle Cure Primarie ISS. Non sono al momento in fase di rientro altri sammarinesi. Il gruppo tornerà a riunirsi il 25 febbraio prossimo.

