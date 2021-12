Iss: nuove regole per usufruire dei tamponi per l’accesso in Ospedale

L’Istituto per la Sicurezza Sociale informa la cittadinanza, che sono in vigore, in base alle recenti normative sanitarie sul contrasto alla pandemia, le nuove regole di accesso all’interno dell’Ospedale di Stato. Nel caso in cui un utente debba accedere a una visita programmata in ambito sanitario, socio sanitario o per esami di laboratorio, e non sia in possesso di uno dei documenti in corso di validità (green pass, tampone negativo o certificato anticorpale), potrà sottoporsi a tampone rapido gratuito. Tale servizio specifico, sarà attivo a partire da mercoledì 15 dicembre e sarà svolto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 10 del mattino nei locali del Cemec raggiungibili unicamente dall’ingresso esterno (adiacente allo sportello della Cassa di Risparmio). I tamponi gratuiti per l’accesso in ospedale non consentono di ottenere il rilascio di un certificato ai fini del green pass, ma solo di usufruire della prestazione sanitaria o socio sanitaria prenotata. Si ricorda infine che in ottemperanza all’art. 7 del Decreto Legge 197/2021 del 7 dicembre scorso, per l’accesso alle strutture sanitarie è necessario essere muniti del Certificato Covid (green pass) oppure della carta di vaccinazione, o del certificato anticorpale oppure del certificato di esisto negativo ad un tampone.

c.s. Iss

