ISS: oggi la prima lezione del corso sulle competenze manageriali in sanità

12 feb 2026
Ha preso il via oggi il corso di formazione “Management per il miglioramento”, rivolto ai direttori delle Unità Operative dei servizi sanitari dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. Il percorso unisce cinque giornate formative e un lavoro sul campo articolato in 4 project work con l’obiettivo di rafforzare leadership e capacità organizzative, trasformandole in miglioramenti concreti nella quotidianità dei servizi, attraverso gruppi di lavoro seguiti da tutor. Le lezioni sono tenute da docenti con esperienza manageriale in ambito sanitario e alternano momenti di approfondimento a attività di gruppo, discussione di casi didattici e role-play. L’incontro odierno, dedicato a “Organizzazione e gestione dei servizi sanitari”, affronta i modelli organizzativi delle aziende sanitarie, gli strumenti di governo gestionale e clinico e il ruolo del dirigente, con esercitazioni e confronto tra i partecipanti. ​ Oltre alle lezioni formative, sono previsti project work in coerenza con i bisogni organizzativi dell’Istituto e che porteranno ogni gruppo a elaborare una proposta di miglioramento da presentare nella giornata finale.

“Questo percorso formativo – afferma il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio‑Sanitarie dell’ISS Alessandro Bertolini – nasce con un obiettivo semplice e molto concreto: aiutare chi ogni giorno coordina servizi e professionisti a lavorare ancora meglio insieme, con strumenti di leadership e di organizzazione che si traducono in decisioni più chiare, processi più fluidi e attenzione costante alla qualità e alla sicurezza dell’assistenza. I project work saranno l’occasione per partire dai bisogni reali dell’ISS e costruire proposte pratiche, da portare nella quotidianità dei reparti e dei servizi, a beneficio diretto degli assistiti".

c.s. ISS




