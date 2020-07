ISS: Pediatria, pronto il servizio per il rilascio di certificati e ricette on-line

ISS: Pediatria, pronto il servizio per il rilascio di certificati e ricette on-line.

Da lunedì 20 luglio sarà attiva la possibilità di richiedere ricette e certificati pediatrici per via telematica. Il servizio consente di richiedere ricette per terapie già precedentemente prescritte.. Per il rilascio saranno necessari due giorni lavorativi per il rilascio delle ricette e di una settimana per il rilascio dei certificati. Il servizio è accessibile accedendo alla home page del sito dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (www.iss.sm) cliccando poi sulla sezione “servizi on-line”, dove è già possibile anche richiedere ricette al proprio Medico di Medicina Generale e anche richiedere al diabetologo il rinnovo del proprio piano terapeutico per materiale auto-monitoraggio glicemico.

Comunicato stampa

Istituto Sicurezza Sociale





