Iss: potenziamento delle sedute vaccinali anti-COVID e nuova modulazione delle prenotazioni

L’Istituto per la Sicurezza Sociale informa che è stato predisposto un potenziamento del numero di vaccinazioni giornaliere, che ha consentito già da oggi di raggiungere le quasi 500 somministrazioni nei giorni giorni feriali e 350 al sabato. Si tratta di uno sforzo molto consistente degli operatori ISS per riuscire ad accelerare la campagna di vaccinazione. Ci scusiamo con i cittadini per i ritardi che si sono verificati nella gestione delle prenotazioni on-line. Al momento ne sono giunte quasi 2mila e quelle evase sono più di 400. Si sono verificati casi di prenotazioni effettuate più volte con lo stesso nominativo, cosa che richiederà un controllo più approfondito da parte del personale preposto. A tal proposito è stato quindi potenziato il servizio di elaborazione delle prenotazioni on-line con ulteriori persone per riuscire ad accelerare le procedure di inserimento nelle agende delle sedute vaccinali. Per quanto riguarda le prenotazioni on-line già effettuate e che riguardano persone con più di 85 anni, per le quali - si ricorda - è stata prevista la somministrazione del vaccino Pfizer-BioNTech, si informa che si attende l’arrivo della seconda fornitura per programmare le sedute. Le vaccinazioni per i poco più di 400 assistiti che rientrano in tale fascia d’età, si svolgeranno nella seconda metà della prossima settimana. Si chiede quindi di attendere i primi giorni della prossima settimana, quando gli appuntamenti saranno comunicati agli interessati.

Cs Iss