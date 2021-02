Iss: predisposti e testati i frigoriferi per la conservazione dei vaccini Anti-COVID-19

L’ISS sta ultimando i preparativi per la conservazione dei vaccini che arriveranno per la Campagna vaccinazione anti-COVID-19. Venerdì scorso, infatti, è stato consegnato al Centro Farmaceutico un nuovo frigorifero, che sarà destinato ai vaccini che necessitano di essere conservati a temperature intorno a -20°C. Dai primi giorni di gennaio, invece, l’Istituto si era dotato di un frigorifero per i vaccini che necessitano di una conservazione intorno ai -80°C e che ha già superato la prima fase di rodaggio e test. È invece, ancora in fase di test, il frigo giunto la settimana scorsa. Entrambe le apparecchiature sono dotate di sistemi di allarme per segnalare eventuali malfunzionamenti, e che prevedono il collegamento con i Servizi ISS preposti a intervenire tempestivamente. L’ISS aveva già in dotazione due frigoriferi, utilizzabili ora per la conservazione dei vaccini e capaci di sostituire temporaneamente quelli principali in caso di necessità. I due nuovi frigoriferi sono posizionati all’interno dell’Ospedale, in locali con accesso consentito tramite badge elettronico solo al personale autorizzato. Si ricorda che tutti gli accessi all’Ospedale sono sorvegliati da telecamere di sicurezza h24 con allarme collegato alla Centrale Interforze e che in orario serale è presente anche il servizio di vigilanza privata.

c.s. Iss

