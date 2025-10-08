TV LIVE ·
ISS: Procedura per il mantenimento degli Assegni Familiari

8 ott 2025
Si informa la cittadinanza che, da ieri, martedì 7 ottobre 2025, è obbligatorio caricare direttamente su piattaforma ECOS, accessibile tramite il portale www.gov.sm, il certificato di iscrizione e frequenza scolastica o universitaria per il mantenimento degli assegni familiari, per studenti e studentesse dai 16 anni o che compiranno 16 anni nel periodo 1° settembre 2025 – 31 agosto 2025.
Sulla piattaforma ECOS, già utilizzata per la richiesta dei contributi per il diritto allo studio, è già attiva una sezione dedicata al caricamento dei certificati di iscrizione.
Tale procedura riguarda tutti coloro che frequentano Istituti superiori o Università fuori dalla Repubblica di San Marino, mentre non è richiesta alle famiglie degli studenti e studentesse frequentanti la Scuola Superiore di San Marino e l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, per i quali i certificati verranno trasmessi agli uffici competenti dagli Istituti stessi.
Il servizio sarà disponibile fino al 30 novembre 2025.
Gli utenti interessati riceveranno una notifica da parte dell’Ufficio Assegni Familiari per ricordare l'adempimento.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: l’Ufficio Assegni Familiari al numero 0549 994401 oppure inviare una email a: assegni.familiari@iss.sm.

