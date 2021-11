Iss: prosegue con successo la campagna di vaccinazione antinfluenzale

Sta proseguendo a ritmo elevato la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dall’Istituto per la Sicurezza Sociale. Sono, infatti, oltre 3mila i sammarinesi che hanno già aderito alla vaccinazione o sono prenotati per ricevere la somministrazione nei prossimi giorni. Si rammenta infatti che il vaccino antinfluenzale è vivamente consigliato:

1) a tutte le persone con più di 60 anni;

2) ai minori a partire dal sesto mese d’età;

3) a coloro che rientrano tra le categorie a rischio oppure più esposte al rischio di contagio.

L’ISS informa, inoltre, che da quest’anno sono disponibili anche 500 dosi di vaccino per i minorenni, somministrabili per via nasale, quindi senza puntura. L’ISS ricorda che la vaccinazione è gratuita per gli assistiti ISS e che può essere somministrata anche in contemporanea alla vaccinazione antiCovid (ad eccezione di quella per i minorenni per la quale è indicato aspettare almeno 14 giorni prima di procedere con la vaccinazione antiCovid). Per prenotare la vaccinazione antinfluenzale, è necessario contattare il CUP dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, telefonando al numero 0549 994889.

c.s. Iss

